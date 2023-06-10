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Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ
Німецькі слідчі підозрюють, що до вибухів на «Північних потоках» причетна також Польща
фото з відкритих джерел

Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року

Німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву «Північних потоків» у Балтійському морі, використовувала Польщу як оперативну базу. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Розслідування Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з'ясовує, чому яхта, яка, як вони вважають, була використана для проведення операції, заходила в польські води. 

Висновки слідства допускають, що Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року. Польща, яка проводить власне розслідування, місяцями намагалася дізнатися, що саме розслідує Німеччина.

 Німецькі слідчі повністю реконструювали весь двотижневий рейс «Андромеди» – білої прогулянкової яхти, яку підозрюють у причетності до підривів, – і точно встановили, що вона відхилилася від свого курсу, щоб зайти в польські води.

Не оприлюднені раніше результати були зібрані разом з даними з радіо- і навігаційного обладнання «Андромеди», а також супутникових і мобільних телефонів та акаунтів Gmail, якими користувалися підривники, і зразками ДНК, залишеними на борту яхти. Відомо, що Німеччина намагалася зіставити зі зразки принаймні з одним українським військовим.

Зібрані деталі показують, що яхта пропливла навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи. Ці докази зміцнили переконання слідства в тому, що «Андромеда» відіграла важливу роль у минулорічному руйнуванні трубопроводів. 

Слідчі дійшли до висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген – безбарвна речовина, яка добре підходить для руйнування підводної інфраструктури.

Німецькі слідчі розслідують також обставини оренди яхти через туристичне агентство, яке знаходиться у Варшаві. Згідно з відомостями, які надали особи, знайомі з розслідуванням, це агентство є частиною мережі підставних компаній, які належать українцям і підозрюються в зв'язках з українською розвідкою.

За словами людей, знайомих з ходом розслідування, слідство також встановило, що білий мікроавтобус, який помітили в німецькому порту на камерах спостереження, мав польські номерні знаки.

Офіційні особи з обох країн заявили, що польський уряд не був повідомлений щодо розслідування пересування судна «Андромеда» та його екіпажу і дізнався про нього з повідомлень у ЗМІ.

Після появи новин про судно, польська влада звернулася до Німеччини з проханням надати додаткову інформацію. У середині травня – через п'ять місяців після того, як Берлін ідентифікував «Андромеду» – обидві сторони провели робочу зустріч.

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Теги: Польща Німеччина слідство Північний потік

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