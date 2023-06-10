Німецькі слідчі вивчають роль Польщі у підриві «Північних потоків» – ЗМІ

Німецькі слідчі підозрюють, що до вибухів на «Північних потоках» причетна також Польща

Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року

Німецькі слідчі вивчають докази, які вказують на те, що диверсійна група, причетна до підриву «Північних потоків» у Балтійському морі, використовувала Польщу як оперативну базу. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

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Розслідування Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини з'ясовує, чому яхта, яка, як вони вважають, була використана для проведення операції, заходила в польські води.

Висновки слідства допускають, що Польща була центром логістики та фінансування підводної атаки у вересні минулого року. Польща, яка проводить власне розслідування, місяцями намагалася дізнатися, що саме розслідує Німеччина.

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Німецькі слідчі повністю реконструювали весь двотижневий рейс «Андромеди» – білої прогулянкової яхти, яку підозрюють у причетності до підривів, – і точно встановили, що вона відхилилася від свого курсу, щоб зайти в польські води.

Не оприлюднені раніше результати були зібрані разом з даними з радіо- і навігаційного обладнання «Андромеди», а також супутникових і мобільних телефонів та акаунтів Gmail, якими користувалися підривники, і зразками ДНК, залишеними на борту яхти. Відомо, що Німеччина намагалася зіставити зі зразки принаймні з одним українським військовим.

Зібрані деталі показують, що яхта пропливла навколо кожного з місць, де пізніше сталися вибухи. Ці докази зміцнили переконання слідства в тому, що «Андромеда» відіграла важливу роль у минулорічному руйнуванні трубопроводів.

Слідчі дійшли до висновку, що однією з вибухових речовин, використаних в операції, був октоген – безбарвна речовина, яка добре підходить для руйнування підводної інфраструктури.

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Німецькі слідчі розслідують також обставини оренди яхти через туристичне агентство, яке знаходиться у Варшаві. Згідно з відомостями, які надали особи, знайомі з розслідуванням, це агентство є частиною мережі підставних компаній, які належать українцям і підозрюються в зв'язках з українською розвідкою.

За словами людей, знайомих з ходом розслідування, слідство також встановило, що білий мікроавтобус, який помітили в німецькому порту на камерах спостереження, мав польські номерні знаки.

Офіційні особи з обох країн заявили, що польський уряд не був повідомлений щодо розслідування пересування судна «Андромеда» та його екіпажу і дізнався про нього з повідомлень у ЗМІ.

Після появи новин про судно, польська влада звернулася до Німеччини з проханням надати додаткову інформацію. У середині травня – через п'ять місяців після того, як Берлін ідентифікував «Андромеду» – обидві сторони провели робочу зустріч.