У Польщі тривають пошуки чоловіка, який вбив українця

Напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі

У Польщі тривають пошуки чоловіка, який напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині. Про це повідомляє RMF FM.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.

За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудей, після чого втік. Поранений чоловік помер, попри реанімаційні заходи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки. Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.

Раніше повідомлялося, що у Мюнхені (Німеччина) в Англійському саду невідомий напав і завдав травм громадянину України після того, як дізнався його національність.

Також у Ризі чоловік напав на юнака, який тримав український прапор під час ходи за звільнення країни від радянської спадщини.

До слова, росіяни в Європі часто нападають на українців. Так, 9 травня в Берліні росіяни напали на українську журналістку Наталію Мосейчук та знімальну групу «1+1», які фільмували сюжет про порушення під час заходів.