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Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Остаточне рішення про розсіщення в Польщі ядерної зброї залежатиме від США та НАТО
фото ілюстративне

Варшава не бажає «сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози»

У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає Polsat News.

«Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні», – сказав він.

Польський прем’єр додав, що його країна не бажає «сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози».

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. 

Від листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Також 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

Також Лукашенко заявив про приведення білоруської армії в повну бойову готовність.

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Теги: ядерна зброя Польща росія війна

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