Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі
Українців попередили про черги на кордоні з Польщею
На пропускних пунктах України до Польщі збільшився пасажиропотік у зв’язку з початком літнього сезону та канікул. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують обирати для перетину кордону пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей.
Зазначається, що вчора західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) в обох напрямках перетнула рекордна з березня 2022 року кількість подорожуючих – 119 тис. людей та 21 тис. транспортних засобів.
При цьому найактивніше подорожуючі прямують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тис. осіб.
Також у відомстві нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску по обидва боки кордону.
Нагадаємо, що одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі. Найбільше вакансій у Литві на підприємствах, де досвід роботи не є обов'язковим та не потрібне знання мови. Саме так влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися та працевлаштовуватися в країні.
Раніше тисячам українських біженців Чехія вказала на двері. Від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії у зв'язку зі зміною правил країни.
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