Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі
Прикордонники порадили для перетину кордону обирати пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей
фото з відкритих джерел

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею

На пропускних пунктах України до Польщі збільшився пасажиропотік у зв’язку з початком літнього сезону та канікул. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують обирати для перетину кордону пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей.

Зазначається, що вчора західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) в обох напрямках перетнула рекордна з березня 2022 року кількість подорожуючих – 119 тис. людей та 21 тис. транспортних засобів.

При цьому найактивніше подорожуючі прямують через кордон з Польщею. Так, за минулу добу його перетнули 75 тис. осіб.

Також у відомстві нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску по обидва боки кордону.

Нагадаємо, що одна з країн ЄС переманює українських заробітчан із Польщі. Найбільше вакансій у Литві на підприємствах, де досвід роботи не є обов'язковим та не потрібне знання мови. Саме так влада та роботодавці Литви заохочують українських біженців інтегруватися та працевлаштовуватися в країні.

Раніше тисячам українських біженців Чехія вказала на двері. Від 38 000 до 50 000 українських біженців будуть змушені переїжджати з Чехії у зв'язку зі зміною правил країни. 

Теги: кордон Польща Держприкордонслужба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті, вважає Гіркін
Терорист Гіркін напророчив новий бунт у Росії
1 липня, 17:45
Круглий стіл на тему «Територіальна цілісність vs картографічна пропаганда»
Протидія російській картографічній пропаганді. Українці об’єднують зусилля заради перемоги
27 червня, 12:38
Протягом доби на фронті відбулось понад 20 бойових зіткнень
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
25 червня, 19:18
Моравецький вважає, що справжня історія батьківської любові ніколи не закінчується
28-річна донька прем'єр-міністра Польщі вийшла заміж. Моравецький поділився світлиною
18 червня, 15:46
Зеленський підписав нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами
Зеленський провів годинну розмову з президентом Польщі: про що йшлося
14 червня, 23:52
Білорусь намагається загострити кризу на східних кордонах Євросоюзу
Латвія попередила про ймовірні провокації від мігрантів із Білорусі
14 червня, 14:01
Анджей Дуда, Олаф Шольц та Еммануель Макрон
Шольц і Дуда їдуть до Макрона: говоритимуть про Україну
9 червня, 10:02
Владислав Трубіцин, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою
ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина
5 червня, 15:06
З 24 серпня українці мають отримати нові документи, якщо хочуть проживати у Польщі
Польща не продовжуватиме візи та посвідки деяким українцям. Три способи легально залишитись
4 червня, 08:18

Суспільство

Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі
Прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі
Вступ до НАТО: у яких двох українських містах найбільше противників (дослідження)
Вступ до НАТО: у яких двох українських містах найбільше противників (дослідження)
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Лугарєва, який боронив Україну - 2014-го
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Лугарєва, який боронив Україну - 2014-го
Короткочасні дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 3 липня
Короткочасні дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 3 липня
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
41K
На Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал
27K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
17K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
16K
Жіночі купе у потягах: «Укрзалізниця» розповіла про перші проблеми і успіхи ініціативи
15K
Посланець Папи Римського після візиту до Москви зробив заяву

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту