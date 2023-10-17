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Повітряна тривога у столиці тривала більше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряна тривога у столиці тривала більше години
фото: glavcom.ua

Станом на 17:23 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

Станом на 17:23 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Повітряна тривога у столиці тривала більше години фото 1

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Теги: окупанти війна тривога

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