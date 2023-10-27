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Кремль знайшов заміну Суровікіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль знайшов заміну Суровікіну
Афзалов перебуває у базі сайту «Миротворець»
фото з відкритих джерел

Із 2018 по 2023 роки Афзалов був начальником Головного штабу

Російська влада офіційно призначила новим головнокомандувачем Повітряно-космічних військ полковника Віктора Афзалова. Він замінив на цій посаді Сергія Суровікіна. Про це сьогодні повідомило російське міністерство оборони, пише «Интерфакс».

Як зазначається, з 2018 по 2023 роки Афзалов був начальником Головного штабу - першим заступником головнокомандувача повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна.

Згідно з даними з відкритих джерел, він тимчасово виконував посаду головнокомандувача Повітряно-Космічними військами під час перебування Суровікіна у відрядженні в Сирії в 2020 році і після його відсторонення цього літа.

Що відомо про Афзалова:

  • народився 9 червня 1968 року;
  • закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО, Військовий університет ППО, Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • обіймав посаду першого заступника головнокомандувача ВКС Росії із серпня 2018 року.

 

До відома Афзалов перебуває у базі сайту «Миротворець».

Нагадаємо, головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна було заарештовано після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 

Згодом стало відомо, що Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД. 

Теги: війна Міноборони РФ

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