Кремль знайшов заміну Суровікіну

Із 2018 по 2023 роки Афзалов був начальником Головного штабу

Російська влада офіційно призначила новим головнокомандувачем Повітряно-космічних військ полковника Віктора Афзалова. Він замінив на цій посаді Сергія Суровікіна. Про це сьогодні повідомило російське міністерство оборони, пише «Интерфакс».

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Як зазначається, з 2018 по 2023 роки Афзалов був начальником Головного штабу - першим заступником головнокомандувача повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна.

Згідно з даними з відкритих джерел, він тимчасово виконував посаду головнокомандувача Повітряно-Космічними військами під час перебування Суровікіна у відрядженні в Сирії в 2020 році і після його відсторонення цього літа.

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Що відомо про Афзалова:

народився 9 червня 1968 року;

закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО, Військовий університет ППО, Військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ;

обіймав посаду першого заступника головнокомандувача ВКС Росії із серпня 2018 року.

До відома Афзалов перебуває у базі сайту «Миротворець».

Нагадаємо, головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ, заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна було заарештовано після спроби держперевороту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина.

Згодом стало відомо, що Суровікіна призначено головою координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони. За його кандидатуру нібито проголосували усі представники ради міністрів оборони СНД.