Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки

Руйнувань та пошкоджень зазнало місто Селидово Донецької області

У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА.

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Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.

За минулу добу ворог завдав п’ять ракетних, десять авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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Як повідомлялося, у ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО.