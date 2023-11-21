Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
Руйнувань та пошкоджень зазнало місто Селидово Донецької області
У ніч на 21 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Ворог застосував чотири зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 10 ударних БпЛА.
Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти «Котляревська» та інша цивільна інфраструктура.
За минулу добу ворог завдав п’ять ракетних, десять авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Як повідомлялося, у ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО.
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