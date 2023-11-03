Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч

У ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну безпілотниками

Уночі 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками. У Кропивницькому та Львівській області було чутно вибухи. Палата представників Конгресу США затвердила пакет допомоги для Ізраїлю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Атака на Харків

У ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та авто в Основ'янському та Шевченківському районах міста.

«Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Інформації про загиблих або поранених немає.

Вибухи в українських містах

У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА.

Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

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У ніч на 3 листопада ворожі безпілотники були й в повітряному просторі Львівської області, було чути вибухи.

Повітряну тривогу було оголошено о 1-й годині ночі. О 2-й годині ночі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

Нова загроза БпЛА на Львівщині була оголошена після 3-ї години ночі.

«Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях! Яворів – також! Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу», – повідомив Козицький.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині було оголошено о 5:20. Влада обіцяє згодом повідомити про наслідки нічної атаки.

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Палата представників США схвалила пакет допомоги Ізраїлю

Палата представників Конгресу США затвердила пакет допомоги для Ізраїлю на суму $14,3 млрд. 226 конгресменів проголосували «за» (переважно республіканці), 196 – «проти» (демократи). Такі результати голосування – рідкісні, оскільки пакети допомоги Ізраїлю зазвичай користуються широкою підтримкою.

Тепер законопроєкт направляється до Сенату. Там законодавці віддають перевагу об'єднанню допомоги Ізраїлю із коштами для допомоги Україні. Президент Байден просив про такий пакет на суму $105 млрд. Представники Білого дому заявили у вівторок, що він ветуватиме законопроєкт Палати.

Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів

Із 30 жовтня по 2 листопада відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу. За їхніми підсумками визначилися півфіналісти турніру. До півфіналу пройшли донецький «Шахтар», одеський «Чорноморець», житомирське «Полісся» та полтавська «Ворскла».

Першим півфіналістом після матчу в понеділок, 30 жовтня, став «Шахтар». Донеччани розгромили «Вікторію» з рахунком 3:0.

«Чорноморець» здобув перемогу у матчі із «Зорею». Господарі поля в Одесі забили чотири м'ячі у ворота суперника.

«Полісся» у серії пенальті здолало «Олександрію». Підсумковий рахунок – 4:3 на користь житомирян. «Ворскла» розбила «Оболонь».

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Військово-морські сили США вперше очолила жінка

Сенат США у четвер затвердив раніше призначену адмірала Лізу Франкетті командувачкою Військово-морських сил США.

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Франкетті стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.

В останні місяці вона виконувала обов'язки командувача ВМС, залишаючись на посаді заступниці.

Раніше, як офіцер ВМС США, Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, у 2020 році була другим заступником начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій та командувачем Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.