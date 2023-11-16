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Росія запустила по Україні кілька груп «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія запустила по Україні кілька груп «Шахедів»
Росія використовує іранські БПЛА для тероризму в Україні
фото з відкритих джерел

Дрони-камікадзе атакують Україну

У ніч на 16 листопада Росія знову запустила по цілях в Україні кілька груп дронів-камікадзе. Про це повідомили Повітряні сили України.

Повітряна тривога була оголошена у південних областях, у Кіровоградській, Вінницькі та Дніпропетровській областях.

О 5:34 повітряні сили попередили: «Група ударних БпЛА заходять з Одеської області в Кіровоградську».

О 5:50 попередження, що група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.

Станом на 6:36 повітряна тривога триває у Вінницькій, Кіровоградській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Росія запустила по Україні кілька груп «Шахедів» фото 1

Оновлено о 6:45

О 6:40 була оголошена повітряна тривога у Чернівецькій та Хмельницькій областях. «Чернівецька та Хмельницька області ракетна небезпека. Група ударних БпЛА вашому напрямку», – попередили Повітряні сили.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада російські терористи атакували нашу країну ударними безпілотниками типу Shahed.

Теги: безпілотник росія війна тривога

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