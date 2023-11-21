Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч
Уночі під Хмельницьком працювали українські сили ППО
фото з відкритих джерел

У ніч проти 21 листопада на Хмельниччині пролунали вибухи

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. У ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО. Збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», - йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» Хмельницької області.

Білий дім зробив заяву щодо ухвалення допомоги для України

Адміністрація США намагається прискорити процес затвердження допомоги для України в Конгресі, бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли б продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що з виділенням кожного додаткового пакета допомоги Україні залишається все менше часу й спроможностей через майже вичерпання фондів для цього.

Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою, провели зустрічі з американськими партнерами - міністром оборони США Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Про це повідомили Залужний та Умєров у Facebook.

Залужний доповів про обстановку на фронті.

«Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою», – повідомив Залужний.

Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024

Збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку на форум у Німеччині. Про це передає «СуспільнеСпорт».

Підопічних Сергія Реброва в номінально домашньому матчі влаштовувала лише перемога над італійцями. Досі в історії очних протистоянь українці ніколи не обігрували цього суперника: сім поразок та дві нічиї.

Італійці підходили до зустрічі після розгромної перемоги над Північною Македонією (5:2). Перемігши українську команду у вересні, італійська «скуадра» мала перевагу у власних поєдинках і могла бути задоволеною нічиєю.

Атака безпілотника на РФ

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. Про це повідомляє губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков.

Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі.

Кличков зазначив, що дрон літакового типу було знищено над територією Шабликинського району Орловської області.

«Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем», – йдеться у повідомленні.

США звинуватили ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю

У понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу. Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

«Те, що прагне ХАМАС, безперечно, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз», – сказав Джон Кірбі.

Чиновник нагадав, що нещодавно бойовики ХАМАС погрожували Ізраїлю.

«Вони говорили, що не зупиняться. Те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову», – наголосив Кірбі.

Терористи вбивали та різали безневинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі. На думку адміністрації США це «геноцидні наміри».

За словами Кірбі, Ізраїль не намагається знищити палестинський народ чи стерти Сектор Гази з карти світу.

Читайте також:

Теги: наступ Ізраїль Збірна України українці Україна Facebook Сектор Гази ХАМАС безпілотник Валерій Залужний перемога геноцид

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палестинські активісти у Гарварді опублікували заяву, в якій засудили політику Ізраїлю
У Гарварді розгорівся скандал через студентів, які підтримують ХАМАС: деталі
26 жовтня, 10:45
Удосконалена версія дронів Shahed-136 має турбореактивний двигун
Повітряні сили повідомили, чи залітали модернізовані Shahed на територію України
27 жовтня, 10:25
Очільниця мінстерства внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен анонсувала нові пакети допомоги Україні
Фінляндія анонсувала новий пакет допомоги для України
28 жовтня, 14:38
Дагестанці перевіряли паспорти у пасажирів машин, що виїжджали з аеропорту
У Махачкалі літак з Ізраїлю зустрічав розлючений натовп
29 жовтня, 18:59
Незабаром Україна може отримати транш у 900 млн дол. від МВФ
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
11 листопада, 11:50
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
Сьогодні, 05:10
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном
Міноборони назвало втрати росіян під Авдіївкою
28 жовтня, 10:13
Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва
Безугла пропонує запровадити «сухий закон» для військового керівництва
10 листопада, 14:01
Війна в Україні налякала Лукашенка
Лукашенко на початку війни з Україною планував утекти через Варшаву – журналіст
19 листопада, 20:05

Події в Україні

Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч
Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч
Сирський назвав втрати окупантів на найгарячіших напрямках за 20 днів
Сирський назвав втрати окупантів на найгарячіших напрямках за 20 днів
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку: аналіз ISW
Масштабне ДТП на Рівненщині: трасу Київ-Чоп повністю перекрито
Масштабне ДТП на Рівненщині: трасу Київ-Чоп повністю перекрито

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
52K
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
27K
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
12K
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
9387
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
5170
Командир батальону пропонує мобілізувати до лав ЗСУ студентів, а не «50-річних дідів»

Новини

Окупанти посилили атаки на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:21
НАТО може розширити свою військову присутність у Косові: причина
Сьогодні, 05:50
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 04:50
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:14
Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua