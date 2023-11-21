Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч

У ніч проти 21 листопада на Хмельниччині пролунали вибухи

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. У ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО. Збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», - йдеться у повідомленні Тюріна.

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» Хмельницької області.

Білий дім зробив заяву щодо ухвалення допомоги для України

Адміністрація США намагається прискорити процес затвердження допомоги для України в Конгресі, бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли б продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що з виділенням кожного додаткового пакета допомоги Україні залишається все менше часу й спроможностей через майже вичерпання фондів для цього.

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Залужний та Умєров провели перемовини з американськими партнерами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою, провели зустрічі з американськими партнерами - міністром оборони США Ллойдом Остіном та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Про це повідомили Залужний та Умєров у Facebook.

Залужний доповів про обстановку на фронті.

«Детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах. Окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою», – повідомив Залужний.

Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024

Збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку на форум у Німеччині. Про це передає «СуспільнеСпорт».

Підопічних Сергія Реброва в номінально домашньому матчі влаштовувала лише перемога над італійцями. Досі в історії очних протистоянь українці ніколи не обігрували цього суперника: сім поразок та дві нічиї.

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Італійці підходили до зустрічі після розгромної перемоги над Північною Македонією (5:2). Перемігши українську команду у вересні, італійська «скуадра» мала перевагу у власних поєдинках і могла бути задоволеною нічиєю.

Атака безпілотника на РФ

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. Про це повідомляє губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков.

Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі.

Кличков зазначив, що дрон літакового типу було знищено над територією Шабликинського району Орловської області.

«Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем», – йдеться у повідомленні.

США звинуватили ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю

У понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу. Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

«Те, що прагне ХАМАС, безперечно, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз», – сказав Джон Кірбі.

Чиновник нагадав, що нещодавно бойовики ХАМАС погрожували Ізраїлю.

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«Вони говорили, що не зупиняться. Те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову», – наголосив Кірбі.

Терористи вбивали та різали безневинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі. На думку адміністрації США це «геноцидні наміри».

За словами Кірбі, Ізраїль не намагається знищити палестинський народ чи стерти Сектор Гази з карти світу.