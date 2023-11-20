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Українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ
Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1
фото: Telegram/Михайло Федоров

За словами Федорова, Backfire демонструє хороші результати на фронті: за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій

Стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire «пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації». Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Пташка» вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, Backfire демонструє хороші результати на фронті: за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА».

Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 км у тил ворога і допомагає вражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти.

«Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Раніше ми повідомляли, що Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів і розробляє нові моделі з «сюрпризами» для російських військ.

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Теги: війна безпілотник Михайло Федоров

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