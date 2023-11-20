Українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ

Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1

За словами Федорова, Backfire демонструє хороші результати на фронті: за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій

Стійкий до російського РЕБу ударний дрон Backfire «пройшов комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації». Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Пташка» вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказу на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, Backfire демонструє хороші результати на фронті: за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати БПЛА».

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Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БПЛА залітає до 35 км у тил ворога і допомагає вражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади та командні пункти.

«Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Раніше ми повідомляли, що Україна перейшла до серійного виробництва морських дронів і розробляє нові моделі з «сюрпризами» для російських військ.