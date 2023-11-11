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Уночі РФ випустила по Україні понад 30 «Шахедів» і ракети

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі РФ випустила по Україні понад 30 «Шахедів» і ракети
Сили оборони знищили 19 ворожих ударних дронів
колаж: РБК-Україна

«Шахеди» атакували Україну із трьох напрямків

Із 19:00 10 листопада до 3:00 11 листопада російські терористи атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

Зокрема, під час удару застосовано:

  • 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим);
  • керовану авіаційну ракету Х-31 з акваторії Чорного моря;
  • протикорабельну ракету П-800 «Онікс» з окупованого Криму;
  • зенітну керовану ракету С-300 з Бєлгородської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

«Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі РФ випустила по Україні понад 30 «Шахедів» і ракети фото 1

Нагадаємо, уночі масштабна повітряна тривога на більшості території України тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги на околицях столиці працювала ППО. Дрони противника були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Вибухи лунали також в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській.

Також повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи.

Теги: безпілотник вибух ракета окупанти війна

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