У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
У передмісті Кривого Рогу загинув чоловік
У ніч на суботу, 21 жовтня, у Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих», – розповів він.
За уточненими даними, через вечірню атаку на дачний кооператив у Кривому Розі пошкоджені три будинки.
Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram повідомив про загиблого у результаті удару. «Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована», – написав він.
Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 20 жовтня у Кривому Розі прогриміли вибухи.
У ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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