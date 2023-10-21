У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту

У результаті ракетного удару по дачному кооперативу пошкоджено три будинки

У передмісті Кривого Рогу загинув чоловік

У ніч на суботу, 21 жовтня, у Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих», – розповів він.

За уточненими даними, через вечірню атаку на дачний кооператив у Кривому Розі пошкоджені три будинки.

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Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram повідомив про загиблого у результаті удару. «Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована», – написав він.

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Наслідки ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті Кривого Рогу фото: Сергій Лисак/Facebook

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 20 жовтня у Кривому Розі прогриміли вибухи.

У ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.