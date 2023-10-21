Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
У результаті ракетного удару по дачному кооперативу пошкоджено три будинки
фото: Сергій Лисак/Facebook

У передмісті Кривого Рогу загинув чоловік

У ніч на суботу, 21 жовтня, у Кривому Розі знову лунали вибухи. Російські терористи вдарили по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Минулося без загиблих та постраждалих», – розповів він.

За уточненими даними, через вечірню атаку на дачний кооператив у Кривому Розі пошкоджені три будинки.

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram повідомив про загиблого у результаті удару. «Внаслідок вечірнього ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті загинув чоловік 1963 р.н., його дружина 1967 р.н. була доставлена до лікарні у тяжкому стані. Було пошкоджено три будинки. Пожежа, що виникла в результаті удару, була оперативно ліквідована», – написав він.

3 фото
На весь екран
Наслідки ракетного удару по дачному кооперативу в передмісті Кривого Рогу
фото: Сергій Лисак/Facebook

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 20 жовтня у Кривому Розі прогриміли вибухи.

У ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: росія окупанти війна тероризм Кривий Ріг безпілотник ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок атаки понівечено агрофірму
Ворог у ніч на 25 вересня атакував Кривий Ріг: наслідки
25 вересня, 08:51
У Кривому Розі неспокійний ранок
Під час тривоги прогримів вибух у Кривому Розі
26 вересня, 06:40
Вибух у Кривому Розі прогримів близько 6:30
РФ ударила ракетами по Кривому Рогу: влада розповіла про приліт
26 вересня, 07:50
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
29 вересня, 16:47
Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками, один з яких вдалося знищити
Уночі ворог атакував Кривий Ріг: є руйнування
1 жовтня, 08:04
Уночі знищено чотири ворожих дрони-камікадзе
Нічний терор: Росія атакувала Україну дронами й керованими авіабомбами
2 жовтня, 07:40
У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги
У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги
4 жовтня, 09:10
Вибухи прогриміли рано-вранці
Криворізький район здригнувся від вибуху
13 жовтня, 07:59
У напрямку Кривого Рогу було випущено ракети та «Шахеди»
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Події в Україні

Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря
Три країни розпочинають операцію з розмінування Чорного моря
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
У Кривому Розі є прильоти ракет і дронів: наслідки нічного теракту
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами двох типів і «Шахедами»
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами двох типів і «Шахедами»
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
На одному з напрямків ЗСУ за добу знищили рекордну кількість ворожої техніки
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
25K
Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами
19K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
17K
Військова Емеральд розповіла, що екснардеп Ляшко має на фронті персонального охоронця
13K
До кінця листопада не робіть висновків про контрнаступ. Вірте і чекайте
11K
Зеленський: втрати в Авдіївці дійсно вражають (відео)

Новини

Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Сьогодні, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 04:00
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту