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Чи завадить осіння погода атакам «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи завадить осіння погода атакам «Шахедів»: роз’яснення Повітряних сил
Для дронів-камікадзе типу «Шахед» погодні умови не мають значення
фото ілюстративне

Через погіршені погодні умови кілька днів активність тактичної авіації ворога була «практично нульовою»

Осіння погода навряд чи вплине на «Шахеди», якими росіяни атакують Україну. Але погіршення погодних умов зменшує активність ворожої тактичної авіації. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Діяльність тактичної авіації, а також БПЛА, не про «Шахеди» йшла мова, а про безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан», Zala, на них впливають погодні умови. Тактичній авіації значно гірше працювати при поганій погоді. Ну, а безпілотники не бачать, що відбувається там внизу», – пояснив речник.

За його словами, саме через погіршені погодні умови кілька днів активність тактичної авіації ворога була «практично нульовою».

Ігнат підкреслив, що натомість для дронів-камікадзе типу «Шахед» погодні умови не мають значення. Такі безпілотники програмуються операторами і летять по заданій траєкторії.

«Для «Шахедів» погодні умови не грають особливої ролі. У них є своя ціль, свій маршрут прокладений, вони по ньому йдуть, змінюють напрямок руху, як їм запрограмував оператор. Керуючись GPS-навігацією, вони потрапляють до тих цілей або збиваються нашими Силами оборони», – додав Ігнат.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Теги: війна безпілотник

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