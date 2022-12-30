У Черкасах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

У Черкасах у ніч проти 30 грудня після сигналу повітряної тривоги було чути звук вибуху. Про це повідомляє «Суспільне Черкаси».

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Повітряну тривогу оголосили близько першої години ночі. Через деякий час пролунав звук вибуху.

Поки що офіційних коментарів немає. Інформація уточнюється.

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Жителів та гостей Черкас закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил «двох стін», оскільки повітряна тривога триває.

Також з'явилась інформація, що «Шахеди» рухаються вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Нагадаємо, 29 грудня українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

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Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.