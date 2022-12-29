Відсутність світла, руйнування медзакладу: наслідки ракетної атаки на Київщину

За рішенням «Укренерго» на Київщині діють екстрені вимкнення світла

Унаслідок масованої ракетної атаки по Україні, 29 грудня, на Київщині відсутнє електропостачання у 180 тис. жителів, також є пошкодження приватних будинків. Про наслідки атаки повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

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«10 пошкоджених приватних будинків у Бучанському районі, один – у Вишгородському. Також у Фастівському районі уламками пошкоджений один медичний заклад. Наразі без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів в області», – зазначив Кулеба.

Голова області також зазначив, що за рішенням «Укренерго» на Київщині діють екстрені вимкнення світла.

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Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.