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Відсутність світла, руйнування медзакладу: наслідки ракетної атаки на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відсутність світла, руйнування медзакладу: наслідки ракетної атаки на Київщину
фото ілюстративне

За рішенням «Укренерго» на Київщині діють екстрені вимкнення світла

Унаслідок масованої ракетної атаки по Україні, 29 грудня, на Київщині відсутнє електропостачання у 180 тис. жителів, також є пошкодження приватних будинків. Про наслідки атаки повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«10 пошкоджених приватних будинків у Бучанському районі, один – у Вишгородському. Також у Фастівському районі уламками пошкоджений один медичний заклад. Наразі без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів в області», – зазначив Кулеба.

Голова області також зазначив, що за рішенням «Укренерго» на Київщині діють екстрені вимкнення світла.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Раніше повідомлялося, що Банкова назвала кількість ракет, які випустили окупанти. Також у Києві прогриміли вибухи. Стало відомо, що у Дарницькому районі є постраждалі.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Теги: окупанти електроенергія автомобіль Укренерго

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