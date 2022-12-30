Нічна атака дронами: влада Київщини повідомила про наслідки

На місцях збиття дронів працюють екстрені служби

У ніч на 30 грудня сили ППО ліквідували дрони-камікадзе, якими у ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київщину. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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За його словами, Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.

«Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби», – повідомив Кулеба.

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Нагадаємо, близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».