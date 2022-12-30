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Нічна атака дронами: влада Київщини повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака дронами: влада Київщини повідомила про наслідки
Сили ППО відбили безпілотники
фото ілюстративне

На місцях збиття дронів працюють екстрені служби

У ніч на 30 грудня сили ППО ліквідували дрони-камікадзе, якими у ніч на 30 грудня російські окупанти атакували Київщину. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури.

«Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби», – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, близько 2 години ночі влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги у Києві лунали звуки вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».

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Теги: безпілотник Київщина війна росія окупанти

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