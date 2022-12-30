Військова адміністрація Києва відреагувала на вибухи у столиці

У Києві є збиття ворожих безпілотників

Іранські «дрони-камікадзе» атакують столицю України

Київська міська військова адміністрація відреагувала на звуки вибухів у столиці. Місцева влада запевнила, що у місті працює протиповітряна оборона.

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Нагадаємо, влада України оголосила повітряну тривогу у Києві та Київській області. Місцеві пабліки повідомляють, що повітряна тривога на Київщині пов'язана із безпілотниками типу «Шахед», які рухалися вздовж річки Дніпро у бік столиці.

Під час повітряної тривоги жителям регіону необхідно пройти в укриття.

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Також у місцевих Телеграм-каналах з'явилося відео збиття одного з «Шахедів».