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Мирослав Гай Блогер

Російські диверсанти в Польщі. Що сталося

glavcom.ua
РФ планувала і робила диверсії в країнах НАТО
фото з відкритих джерел

Головною метою диверсантів мережі було зрив постачання озброєння в Україну

В Україні малопомітно пройшла резонансна новина.

У Польщі викрили російську шпигунську мережу, члени якої мали або сповільнити, або унеможливити постачання західного озброєння Україні. Серед завербованих спецслужбами РФ були в тому числі українці, з окупованих територій.

Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (так відоме як ГРУ) створило на території Польщі агентурну мережу, нових членів якої вербували за допомогою реклами в інтернеті та соціальних мережах.

Диверсанти отримували простенькі завдання. Комусь доручили розклеїти листівки, що містили російську пропаганду, комусь – вести стеження за морськими портами, куди прибували кораблі з озброєнням для України.

Інші диверсанти займалися встановленням камер біля залізниці або підкидали пристрої стеження в поїзди чи вантажівки, що перевозять озброєння і військове обладнання.

Джерело зі служби внутрішньої безпеки розповіло, що надалі росіяни мали намір доручити своїм диверсантам вчинення підпалів і вбивств.

Польський слідчий не став називати цілі, які диверсанти мали вбити за завданням ГРУ, але підкреслив, що цю загрозу вдалося нейтралізувати.

Головною метою мережі було зрив постачання озброєння в Україну.

Я глибоко переконаний, що схоже, а можливо і більш масштабно діє ГРУ безпосередньо в Україні, маючи у нас розгалужену мережу, яка створювалась роками ще з Советів і по цей час.

Бо якщо РФ планувала і робила диверсії в країнах НАТО, то не складно припустити які можливості у них в самій Україні, де є ті, що сумують за савком та і просто такі, що були завербовані за гроші, на яких є компромат тощо.

Чи всіх людей Януковича та Медведчука було вичищено з правоохоронних органів, органів влади та в бізнесі? Певен що далеко не всіх. А отже можна припустити, що будуть диверсії та провокації й в Україні.

Тому маємо зберігати пильність та готуватись давати відсіч.

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Джерело
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Теги: Польща шпигун росіяни

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