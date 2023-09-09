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Гучні російські «вибори» в Бердянську: до вибухів причетна СБУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гучні російські «вибори» в Бердянську: до вибухів причетна СБУ
Вибух прогримів на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили «виборчу дільницю»
фото із соцмережі

Вибухи на «виборчій дільниці» у Бердянську є результатом операції СБУ

Вибухи, що прогриміли у ніч на 8 вересня на території Бердянського муніципального ліцею, де окупанти розмістили «виборчу дільницю», є результатом операції Служби безпеки України. Про це Укрінформу повідомило джерело в СБУ.

«Минулої ночі на території муніципального ліцею (у Бердянську – ред.) пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з «виборчих дільниць» для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. За цими вибухами... знову стоїть СБУ», - розповіло джерело. 

За даними співрозмовника агентства, окупанти в паніці вирішують, як захиститися від нових атак.

На аудіо, яке є у розпорядженні Укрінформу, один із керівників окупаційного «МВС РФ» на Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити у пастку під час вибуху.

Раніше мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив два потужні вибухи одній із «виборчих дільниць» у Бердянську.

Згодом у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стався вибух у штабі «Єдиної Росії». «Штаб «Єдиної Росії» у Пологах – всьо! Подейкують, що ураження він зазнав тоді, коли результати там «малювали» партійники з Пензи», – повідомив Федоров. 

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Теги: Бердянськ СБУ Запорізька область вибух росія окупація окупанти

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