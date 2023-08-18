Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі про влучання

З'явилися деталі нічних вибухів у Москві

У ніч на 18 серпня Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Про це повідомляє Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

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Як зазначається, безпілотник, який упав на Експоцентр, не був збитий. Найімовірніше, росіяни посадили тільки один з трьох БПЛА - у районі Кунцеве. Той безпілотник, який летів на Москва-Сіті, вразив заплановану ціль.

За даними каналу, приблизно о 3:30 до кремлівської комендатури надійшло повідомлення з 1-ї Армії ППО про те, що з боку Красногорська летять 3 БПЛА. Інформацію відразу поширили екстреними каналами.

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О 3:38 місцевий житель повідомив у поліцію, що помітив безпілотник – сірий, літакового типу з червоною лампочкою – який летів уздовж Новоризького шосе на висоті 250 м.

Через 5 хв відразу дві москвички повідомили про два БПЛА, що летять на рівні 9 поверху над Кунцевим. Жінки чули вибухи, мабуть, у цей момент працювало ППО і був збитий один із апаратів.

Проте вже за кілька хвилин на пульт чергового надійшло повідомлення від мешканця Берегового проїзду Олександра Т., який пояснив, що о 3:45 годині, перебуваючи у своїй квартирі на 13-му поверсі, почув шум за вікном і, визирнувши, побачив літальний апарат літакового типу з пропелером та звуком, як у мотоцикла. БПЛА летів уздовж річки Москва у бік Москва-Сіті.

«Наслідки прильоту всі вже бачили, ППО, зважаючи на все, навряд чи могло працювати там, де летів останній безпілотник, так що мови про падіння уламків бути не може. Останні атаки не що інше, як розвідка боєм повітряного простору над Москвою. Простежується успішна тактика щодо обходу захисту: у небо піднімається група, але частина з них швидше за все є відволікаючими цілями. Як і минулого разу до Сіті долетіли не всі з помічених БПЛА», - пише канал.

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Зазначається, що інформація про прильоти дуже пізно надійшла до московських відділів поліції: перші повідомлення почали з'явитися приблизно за 30 хвилин до вибуху.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Нагадаємо, російські телеграм-канали оприлюднили відео моменту вибуху безпілотника у кварталі «Москва-Сіті» у столиці країни-агресорки. Вибух був дуже потужний.