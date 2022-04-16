Мер Дніпра розповів, як мешканці міста дослухаються до його закликів евакуюватися

Філатов: «Жодної евакуації я оголошувати не можу. Це лише рекомендації»

Не зважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Борис Філатов.

«Мені дають зведення щодня і там не збільшується кількість людей, що виїжджають. Якщо казати про транзитні потяги, то багато зараз їдуть через нас із Слов'янська, Краматорська. Але великого відтоку місцевих нема», – зазначив мер Дніпра.

Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

«Це не є моїми повноваженнями, у нас за це відповідає військова адміністрація. Я просто повторив те, що говорив завжди… Якщо я як міський голова скажу, що всім треба тікати, почнеться паніка. Якщо скажу, що не треба, то візьму гріх на душу, бо, не дай Бог, щось прилетить. Тому я виступаю як приватна особа, але з деяким раціональним мотивом. Під час війни громадяни, які не задіяні в обслуговуванні критичної інфраструктури, не працюють на промислових підприємствах, у міському господарстві, не є тягарем, навіть не можна використовувати такі слова. Але все одно вони створюють більше навантаження на міське господарство – якщо казати про ті ж енергоносії… Тому в тому, що я кажу, є якесь раціональне зерно. Але жодної евакуації я оголошувати не можу», – наголосив Філатов.

До слова, раніше Філатов закликав мешканців міста не роздмухувати чутки про евакуацію міста через наступ російських загарбників.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.