Підполковник Гончар розказав, як росіяни провалили план захоплення Києва

Ця пробка з путінської техніки увійде в історію цієї війни як «40-мильний конвой»

Ця пробка з путінської техніки увійде в історію цієї війни як «40-мильний конвой»

«Основний намір ворога – відрізати Одеську трасу»

Намагаючись захопити Київ, росіяни припустилися низки помилок, якими скористалися українські захисники. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів підполковник Ярослав Гончар. Він командує підрозділом, що брав участь в операціях на півночі Київщини.

За словами підполковника, завдяки інформаторам вони знали, що основного удару ворога по лівому березі Дніпра чекати не слід, його не буде. Зовсім інша історія відбувалася на правому березі Дніпра, трохи на північ від Києва.

«Основний намір ворога полягав у тому, щоби відрізати для нас Одеську трасу і лишити Київ без логістичного забезпечення. Відсутність логістики – це така ситуація, яка склалася у Маріуполі, де люди відрізані від усього», – сказав Ярослав Гончар.

Відрізати для українських захисників Одеську трасу орки мали намір десь в районі Віта-Поштової.

«Паралельно з цим ми бачили, звідки вони із Білорусі заходять на територію України. Там є два основних напрямки. Спочатку вони всі в’їжджали через Чорнобиль, а далі колони розділялися на дві: одна дорога вздовж Дніпра йде, але вона не дуже якісна і там велику кількість техніки не пропустиш. Натомість інша краща – через Іванків, Бородянку, Макарів. Проаналізували усю обстановку і ухвалили рішення спинити рух колони», – пояснив підполковник.

Для цього був зібраний збірний загін. У ньому були і звичайні мисливці, і представники «Альфи», СБУ, добровольці, кого тільки не було. Загін висунувся в район Малина і звідти почав працювати. Спочатку це були точкові напади на колону. Вони якийсь час тривали і це дало результат – через певний проміжок часу, рух колон, в кожній з яких було по 50 і більше машин, припинився.

Крім того, українські захисники знищили тиловий пункт управління окупантів. Зробили це гарматами Д-30, а забезпечували взаємодію за допомогою Starlink.

«До чого це призвело? Зруйнувало їхню логістику, немає забезпечення ані боєприпасами, ані їжею. Тому вони ходили по хатах їжу забирали. Звісно, зворотній бік цієї історії, навряд чи приємний для місцевих жителів. Але глобально без забезпечення вони небоєздатні. Адже війна – це постійні витрати ресурсів», – підсумував Ярослав Гончар.

Нагадаємо, американська газета The Washington Post присвятила великий матеріал українській столиці та її очільнику. Досвід оборони столиці, яку очолює Віталій Кличко, автори матеріалу назвали таким, що надихає.