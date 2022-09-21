Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 21 вересня

Вночі ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району Харкова

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запоріжжя

Вночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в м.Запоріжжі. Об’єкт зазнав руйновань. Постраждалих немає. Вчора ввечері росіяни завдали удару по Запорізькому району, cела Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. В Юлївці і Камишувасі було по три прильоти, ворог застосував ракети С300. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Сумщина

Вночі зафіксовано 13 вибухів (попередньо – ствольна артилерія) в районі західної околиці н.п. Бачівськ. За попередніми даними, – без жертв. За минулу добу росіяни обстрілювали сім громад Сумщини. Зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ а також п'ять кулеметних черг. Через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів. На щастя, попередньо – без людських жертв.

Дніпропетровщина

Вночі ворог з важкої артилерії обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі поранено одну людину. У місті пошкоджено понад 20 багатоповерхових та приватних будинків, хлібокомбінат, бібліотека, дитячий садок, автівки, газогони та лінії електропередач. У Криворізькому районі ворог двічі ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. У селі Велика Костромка пошкоджені кілька будинків. Частина села без електрики. На місці працюють аварійні бригади.

Харківщина

Вночі ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено два дев'ятиповерхові житлові будинки. Одна людина отримала поранення, 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. Станом на ранок всі вони врятовані. Також часткового руйнування зазнала промислова будівля. Крім того, вчора ввечері росіяни завдали два ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району. Без жертв та постраждалих.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини прилеглі до кордонів з РФ та лінією зіткнення. Протягом минулої доби двоє цивільних загинули у Куп'янському районі, ще 11 – зазнали поранення, в тому числі четверо дітей. Двоє поранених – в Чугуївському районі.

Луганщина

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по ворожих позиціях, уражено 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. У відповідь цієї ночі ворог наніс сім артилерійських ударів та тричі застосував авіацію. Знищено комендатуру в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. На фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію.

Донеччина

Вночі – ракетний удар по Кураховому (пряме влучання у багатоповерхівку, 12 поранених, по загиблим інформація уточнюється, під завалами можуть ще бути люди); обстріл селищ Вільне та Козацьке Комарської громади, без жертв. Також вночі – авіаудар по Сіверську, масштаби руйнувань уточнюються; авіаудар по Бахмуту. Зруйновано спортивний майданчик. Зранку – обстріл Торецька (пошкоджена будівля прокуратури, отримав поранення поліцейський); повторний обстріл Курахового (околиці); обстріл центру селища Новоукраїнка, влучання у подвір'я приватного будинку.

За минулу добу на Донеччині шість загиблих, 20 поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

Миколаївщина

Вночі зафіксовано ворожі обстріли касетними снарядами південної та північної околиць с. Парутине Куцурубської громади. На щастя, постраждалих немає. Вчора ввечері обстрілів зазнало с. Явкіно Баштанської громади. Пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого в деяких населених пунктах відсутнє постачання електрики. У одному житловому будинку пошкоджено вікна. Постраждалих немає.

За інформацією ОК «Південь», ворог вдарив по Баштанському району двома реактивними снарядами залпового вогню «Смерч». За минулу добу ворог завдавав артилерійські удари по об’єкту критичної інфраструктури в с. Шевченкове Шевченківської громади. Постраждалих немає. Вночі – обстріли були поза межами населеного пункту с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Під ворожими обстрілами вчора перебувала Первомайська громада, наносилися удари по смт Первомайське. Попадання снарядів переважно по відкритих територіях, полях та території об’єкта критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Вчора внаслідок обстрілу с. Білозірка зазнала поранень одна людина. Також вчора, за інформацію ОК «Південь», ворог спрямував два ударні дрони по прибережній зоні м. Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Протягом минулої доби проведено ворожі обстріли прилеглих територій, обстрілів зазнало с. Мурахівка, смт Березнегувате в районі комбікормового заводу. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Також за інформацією ОК «Південь», в районі с. Мурахівка, присічено спробу повітряної розвідки окупантів, збито два «Орлани-10».

Херсонщина

Ситуація залишається складною, тривають бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти, цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі. У тимчасово окупованих громадах Росія посилює фільтраційні заходи, тероризуючи місцеве населення. Щодня надходять повідомлення про масові факти мародерства російськими військовими. Викрадають автомобілі, а майно з будинків вивозять вантажними автомобілями.

У своєму Telegram-каналі так званий «голова Адміністрації Херсонської області» колаборант В.Сальдо повідомив, що референдум буде проводитися у період з 23 по 27 вересня. Також він вважає необхідним утворення і формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів для участі в «спеціальній військовій операції» вс рф на території України. За інформацією ОК «Південь», окупанти намагалися навести переправи через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького, але вони були знищені ЗСУ. Також потоплено баржу, завантажену технікою та солдатами росіян.

Триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.