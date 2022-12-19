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Ув’язнення Саакашвілі: Ясько боїться за власну безпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ув’язнення Саакашвілі: Ясько боїться за власну безпеку
Єлизавета Ясько через ситуацію з Саакашвілі фізично відчуває себе в небезпеці
фото з відкритих джерел

Єлизавета Ясько: «З початком війни в Україні відчуття небезпеки посилилося»

Із першого дня арешту Міхеіла Саакашвілі на його кохану, нардепку від «Слуги народу» Єлизавету Ясько чинили тиск. Про це вона розповіла у інтерв’ю «Главкому».

«Щодо мене застосовувалися різні психологічні, інформаційні та юридичні прийоми. Коли Міхеіл був в Україні, ми завжди були разом, ми були дуже близькі: звичайно, для ворогів я також є мішенню, тому що через мене йому можна робити боляче», – розповіла кохана політика.

За словами Єлизавети Ясько, траплялося, коли вона прилітала до Грузії, її не хотіли пускати, дуже сильно ображали…

«Це при тому, що я не просто його рідна людина, а маю також офіційний статус народного депутата України. Я намагаюсь не зосереджуватися на цьому тиску, бо головне питання зараз для мене – життя Міхеіла», – зауважила нардепка.

Єлизавета Ясько також додала, через ситуацію з Саакашвілі фізично відчуває себе в небезпеці, І з початком війни в Україні це відчуття посилилося.

Раніше кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози. Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився близько року тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає владу Грузії допустити його до експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває у медичному центрі «Вівамеді» у Тбілісі. 

Також телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті. 

Крім того, адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

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Теги: адвокат відео політика хвороби

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