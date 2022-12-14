Ув’язнений Саакашвілі знову оголосив голодування

У Тбіліському міському суді триває процес, пов'язаний із відтермінуванням покарання Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває у в’язниці, знову оголосив голодування. У такий спосіб політик протестує через відмову організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді. Лист із рішенням Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе, повідомляє «Грузія Online».

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«Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики з огляду на мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що долучусь до свого процесу хоча б через відеозв'язок. Є межа будь-яким глузуванням і приниженням», – ідеться в листі Саакашвілі.

У Тбіліському міському суді триває процес, пов'язаний із відтермінуванням покарання Саакашвілі. Клопотання про це подали адвокати колишнього президента.

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Суддя Георгій Аревадзе зачитав лист Спеціальної пенітенціарної служби, згідно з яким відомство не має можливості забезпечити дистанційну участь засудженого Саакашвілі.

Суддя також зачитав лист із клініки «Вівамед», у якому йдеться про те, що лікар не вважає за доцільне транспортувати Саакашвілі до зали суду.

Адвокати подали клопотання про відстрочку покарання колишньому президенту Грузії.

Раніше телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Зазначимо, що мати Саакашвілі Джулі Аласанія заявила, що її син на межі смерті.

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Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.