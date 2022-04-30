Уже чотири дні РФ не перекидає війська в Україну – Арестович

В окупантів великі втрати на сході та Донбасі

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив втрати військ РФ на Ізюмському напрямку та відзначив тривалу відсутність підкріплення для окупантів. Про це він повідомив у інтерв'ю YouTube-каналу «Фейгін Live».

Арестович розповів про великі втрати Росії в техніці та живій силі.

Також радник керівника Офісу президента помітив відмову окупантів від введення нових сил.

«Вже чотири доби не видно руху російських військ з території РФ на територію України. Особливо на напрямку головного удару – на Ізюм. Зворотно валить велика кількість битої техніки, поранені та вбиті. Вбитих дуже багато», – заявив він.

Нагадаємо, у ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу.

Попри це, розвідка повідомляє, що росіяни готуються штурмувати Дніпропетровську область.

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