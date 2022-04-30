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    Події в Україні

    У ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу

    На Донеччині та Луганщині окупанти отримали на горіхи - У ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу
    На Донеччині та Луганщині окупанти отримали на горіхи
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники сьогодні збили два літаки рашистів

    Упродовж поточної доби, 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це повідомила пресслужба ООС.

    Зокрема українські захисники знищили:

    • вісім танків,
    • одну артилерійську систему,
    • 24 одиниці бойової броньованої техніки,
    • одну бойову спеціальну машину,
    • п’ять автомобілів ворога, в тому числі два паливозаправники.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, Пентагон вважає, що РФ вибилася з графіка наступу на Донбасі.

    Як відомо, Росія хоче відтворити Таврійську губернію на півдні України.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    У ЗСУ на Донбасі був вдалий день: звіт за добу