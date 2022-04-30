Очільник Одещини розповів, звідки росіяни вдарили ракетами по летовищу

Під час ракетної атаки по аеропорту окупанти пощкодили злітну смугу

Військові РФ у суботу, 30 квітня, вдарили ракетами по Одеському аеропорту з території Криму. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму за допомогою берегового протикорабельного комплексу «Бастіон».

Зауважимо, що кілька годин тому в Одесі російські військові ракетами атакували міський аеропорт.

Унаслідок ракетної атаки по Одещині була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.

Подальше її використання неможливе. Аеропорт Одещини приймати літаки на посадку не зможе.

За деякий час до того, як з'явилася офіційна інформація про атаку на летовище, очевидці стверджували, що чули три вибухи в місті.

Також у соцмережах з'явилася інформація про те, що це – не результат роботи української ПВО. Одесити говорили, що вибухи стали наслідком влучання російських ракет.

У місті оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, кількома днями раніше мешканці Одеси та Херсона повідомила про вибухи.

Ворог намагався атакувати українські міста вночі.