В аеропорту Львова екстрено сів норвезький літак, що летів з Туреччини

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Вночі у львівському аеропорту здійснив екстрену посадку літак норвезьких авіаліній

Судно авіакомпанії Norwegian B737 при виконанні рейсу з Анталії в Осло було змушений приземлитися у Львові з-за втрати свідомості пасажиром на борту.

Про це повідомила генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Тетяна Романовська на своїй сторінці в Facebook, пише Leopolis.

«Персонал аеропорту оперативно викликав всі необхідні служби і швидку допомогу, чотири пасажири залишилися у Львові. Після важкої незапланованої посадки літаків вимагав серйозного техогляду, що затримало його на півтори години.

Поспілкувалися з екіпажем, розповіли про нашому красивому краї та Львові, про рейси і авіакомпаніях і отримали обіцянку до нас повернутися вже при інших обставинах! Адже після гарного прийому на запасний, авіакомпанії ще пильніше дивляться на нас як на аеродром для регулярних рейсів!», - написала гендиректор.