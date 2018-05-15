  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    В аеропорту Львова екстрено сів норвезький літак, що летів з Туреччини

    • Розсилка

    Вночі у львівському аеропорту здійснив екстрену посадку літак норвезьких авіаліній

    Судно авіакомпанії Norwegian B737 при виконанні рейсу з Анталії в Осло було змушений приземлитися у Львові з-за втрати свідомості пасажиром на борту.

    Про це повідомила генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» Тетяна Романовська на своїй сторінці в Facebook, пише Leopolis.

    «Персонал аеропорту оперативно викликав всі необхідні служби і швидку допомогу, чотири пасажири залишилися у Львові. Після важкої незапланованої посадки літаків вимагав серйозного техогляду, що затримало його на півтори години.

    Поспілкувалися з екіпажем, розповіли про нашому красивому краї та Львові, про рейси і авіакомпаніях і отримали обіцянку до нас повернутися вже при інших обставинах! Адже після гарного прийому на запасний, авіакомпанії ще пильніше дивляться на нас як на аеродром для регулярних рейсів!», - написала гендиректор.

    Читайте також
    Львів літак Норвегія аеропорт Тетяна Романовська хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ