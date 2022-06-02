В акваторії Азовського моря почався мор риби (фото)

Епідемія в Маріуполі вже не просто загроза, а реальність

В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, в акваторії моря маріупольці фіксують початок мору риби. Зокрема, дельфінів.

«Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді. Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням», ‒ зазначив він.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.