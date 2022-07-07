  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
рус
    Події в Україні

    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії

    Голова Донецької ОВА закликає жителів Авдіївки евакуюватися - Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Голова Донецької ОВА закликає жителів Авдіївки евакуюватися
    фото: Павло Кириленко

    Обстріли міста тривають практично цілодобово

    Протягом доби росіяни обстріляли Авдіївку на Донеччині більше 10 разів. Під удар ворога знову потрапила цивільна інфраструктура міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів. Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по Авдіївському коксохімічному заводу», – зазначив посадовець.

    Кириленко повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Він додав, що остаточні цифри ще належить встановити, як і обсяги руйнувань.

    Чиновник також наголосив, що залишатися в Авдіївці небезпечно, та закликав жителів міста евакуюватися.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії
    фото: Павло Кириленко

    Нагадаємо, російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

    Також повідомлялося, що рашисти здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви.

    Теги: росія окупанти Донбас війна Авдіївка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії