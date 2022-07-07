Авдіївка у вогні: оприлюднено фото наслідків нових атак Росії

Обстріли міста тривають практично цілодобово

Протягом доби росіяни обстріляли Авдіївку на Донеччині більше 10 разів. Під удар ворога знову потрапила цивільна інфраструктура міста. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів. Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по Авдіївському коксохімічному заводу», – зазначив посадовець.



Кириленко повідомив, що наразі відомо про одного загиблого та двох поранених. Він додав, що остаточні цифри ще належить встановити, як і обсяги руйнувань.

Чиновник також наголосив, що залишатися в Авдіївці небезпечно, та закликав жителів міста евакуюватися.

Нагадаємо, російські окупанти 7 липня вдарили ракетою по центру Краматорська. Попередньо відомо про одного загиблого та шістьох поранених.

Також повідомлялося, що рашисти здійснили авіаракетний удар по Краматорську, є жертви.