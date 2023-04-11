В Енергодарі окупанти влаштовують облави: що шукають

Жителі окупованого Енергодара мають отримувати перепустки для пересування

Російський терор на окупованих територіях посилюється. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Так, у місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання.

Крім того, нещодавно у Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти.

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Нагадаємо, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.

Нещодавно в тимчасово окупованому Енергодарі українські захисники накрили вогнем ворожу техніку.