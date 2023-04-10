Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)

Сподівання росіян на перемир’я після Великодня марні

Російська окупаційна армія не здатна ефективно вести бойові дії по всій лінії фронту, вона значно виснажується, а тому свої основні зусилля окупанти кидабть на взяття Бахмута.

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Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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За його словами, зараз у Бахмуті важка ситуація. Загарбники поставили собі за мету повністю захопити місто до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку. Вони мають великі сподівання, що після того, як вони захоплять Бахмут, настане «Великоднє перемир’я».

«Зараз вони будуть докладати максимум зусиль: авіація, артилерія, елітні підрозділи. Пригожин зрозумів, що має великі проблеми з виконанням поставленого завдання. У нього з’явилось розуміння, що попереду у них лише втеча і тому робить відповідні заяви, що нібито Україна підготувала 400 тисячне військо і "нам (росіянам – 24 Канал) потрібно бігти аж до Ростова". Ось така подача інформації свідчить про те, що у них залишився тиждень. Вони розраховують на якесь перемир’я. Думаю ми їх засмутимо», – заявив Світан.

Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ЗСУ підвели до Бахмута підкріплення. Зараз лінія фронту у місті проходить біля залізничної колії, яку росіянам буде дуже важко подолати.

«Генерал Сирський повністю контролює ситуацію і прийме вірне рішення для оборони Бахмута. Думаю нам потрібно ще кілька тижнів, а далі буде легше»,

– наголосив Світан.

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Підкреслимо, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції. Про це повідомляє командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.