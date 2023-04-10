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Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Ворог кидає усі сили та засоби на захоплення Бахмута до Великодня
фото з відкритих джерел

Сподівання росіян на перемир’я після Великодня марні

Російська окупаційна армія не здатна ефективно вести бойові дії по всій лінії фронту, вона значно виснажується, а тому свої основні зусилля окупанти кидабть на взяття Бахмута.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. 

За його словами, зараз у Бахмуті важка ситуація. Загарбники поставили собі за мету повністю захопити місто до Великодня, а тому стягнули всі можливі резерви та техніку. Вони мають великі сподівання, що після того, як вони захоплять Бахмут, настане «Великоднє перемир’я».

«Зараз вони будуть докладати максимум зусиль: авіація, артилерія, елітні підрозділи. Пригожин зрозумів, що має великі проблеми з виконанням поставленого завдання. У нього з’явилось розуміння, що попереду у них лише втеча і тому робить відповідні заяви, що нібито Україна підготувала 400 тисячне військо і "нам (росіянам – 24 Канал) потрібно бігти аж до Ростова". Ось така подача інформації свідчить про те, що у них залишився тиждень. Вони розраховують на якесь перемир’я. Думаю ми їх засмутимо», – заявив Світан.

Полковник ЗСУ в запасі розповів, що ЗСУ підвели до Бахмута підкріплення. Зараз лінія фронту у місті проходить біля залізничної колії, яку росіянам буде дуже важко подолати.

«Генерал Сирський повністю контролює ситуацію і прийме вірне рішення для оборони Бахмута. Думаю нам потрібно ще кілька тижнів, а далі буде легше»,
– наголосив Світан.

Підкреслимо, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції. Про це повідомляє командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Теги: війна Бахмут ворог

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