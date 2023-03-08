Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
фото: Іван Федоров

На кадрах видно густий чорний дим та пожежу

У тимчасово окупованому Енергодарі українські захисники влучили накрили вогнем ворожу  техніку. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Енергодара.

На кадрах видно густий чорний дим та пожежу.

«Сьогоднішнє вітання окупантам в Енергодарі – як зайве нагадування: час збиратись, поки можна поїхати на власних двох. ЗСУ бачить переміщення техніки загарбників і «накриває» її у той час, коли це безпечно для місцевих», – йдеться у дописі.

Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео) фото 1

Також міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив фото пожежі в Енергодарі.

Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео) фото 2

Нагадаємо, розпочалася 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: Енергодар відео Іван Федоров окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії. МАГАТЕ виступило з тривожною заявою
Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії. МАГАТЕ виступило з тривожною заявою
Росіяни змінили тактику на Луганщині
Росіяни змінили тактику на Луганщині
Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)
Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)
ООН назвала найбільш репресивну для жінок країну
ООН назвала найбільш репресивну для жінок країну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
8755
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
8556
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
8281
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5785
Пасажир під час польоту хотів сам відкрити двері літака й бив стюардесу ложкою
5103
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту