Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
На кадрах видно густий чорний дим та пожежу
У тимчасово окупованому Енергодарі українські захисники влучили накрили вогнем ворожу техніку. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Енергодара.
На кадрах видно густий чорний дим та пожежу.
«Сьогоднішнє вітання окупантам в Енергодарі – як зайве нагадування: час збиратись, поки можна поїхати на власних двох. ЗСУ бачить переміщення техніки загарбників і «накриває» її у той час, коли це безпечно для місцевих», – йдеться у дописі.
Також міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив фото пожежі в Енергодарі.
Нагадаємо, розпочалася 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.
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