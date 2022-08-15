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В Івано-Франківську попрощалися з одним із найкращих пілотів ЗСУ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Івано-Франківську попрощалися з одним із найкращих пілотів ЗСУ (фото)
У 2019 році Антон Листопад визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ
«Галка»

 За кілька днів до загибелі Антон Листопад був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Захищаючи рідну землю російських окупантів загинув льотчик Антон Листопад, визнаний одним з кращих пілотів Збройних сил України. Сьогодні в Івано-Франківську пройшла траурна церемонія за загиблим пілотом. Про це повідомляє місцеве видання «Галка». 

Попрощатися із захисником України та провести його в останню путь прийшли сотні людей. За кілька днів до загибелі Антон Листопад був відзначений президентом високою державною нагородою – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Героя на Алеї Слави у Чукалівці.

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Антон Валентинович Листопад (1991-2022) – український військовослужбовець, капітан, військовий льотчик 2-го класу Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2022). Після здобуття відповідної освіти Антон Листопад став військовим пілотом найвищого класу. У 2019 році Антон визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України. 

З перших хвилин повномасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад став на захист свободи та незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений президентом орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі на Одещині 24 липня відбулася церемонія прощання з військовим пілотом Євгенієм Качаєм. 23-річний Євгеній Качай родом з села Лощинівка Ізмаїльського району. З початку війни він виконав понад 30 польотів. Загинув військовий 2 липня.

Теги: окупанти війна в Україні Україна льотчик росія війна

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