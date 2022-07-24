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    Новини

    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)

    Із початку війни загиблий льотчик виконав понад 30 польотів - На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    Із початку війни загиблий льотчик виконав понад 30 польотів
    фото: Саф’янівська сільська територіальна громада/Facebook

    На церемонії прощання в рідному селі пілота прийшли сотні людей

    В Ізмаїльському районі на Одещині 24 липня відбулася церемонія прощання з військовим пілотом Євгенієм Качаєм. Про це повідомили у Саф’янівській сільській територіальній громаді.

    23-річний Євгеній Качай родом з села Лощинівка Ізмаїльського району. З початку війни він виконав понад 30 польотів. Загинув військовий 2 липня.

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    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)
    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)

    На церемонії прощання в рідному селі пілота прийшли сотні людей. Зустрічали навколішки, із прапорами та квітами у руках.

    Живий коридор односельців розтягнувся обабіч дороги від в’їзду в село й до рідної хати Поховали Євгенія Качая на місцевому кладовищі.

    Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув командир 28 окремої механізованої бригади Збройних сил України полковник Віталій Гуляєв.

    Раніше на східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ).

    Крім того, у боях біля Донецька 18 червня загинув 27-річний захисник України Артем Димид – правнук академіка Івана Крип‘якевича і отця Артемія Цегельського.

    Також активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

    Теги: росія окупанти ЗСУ дороги війна Україна Холодний Яр село окупація #stoprussia
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    На Одещині попрощалися із загиблим 23-річним військовим пілотом (фото)