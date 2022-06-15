У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)

У Києві попрощалися з журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим

Церемонія прощання з відомим українським військкором і офіцером Олексієм Чубашевим відбулася у столичному Будинку офіцерів

У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими. Церемонії прощання відбулися у Будинку офіцерів, Церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі, Церкві Різдва Христового на Поштовій площі та Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Як повідомляє Суспільне, церемонія прощання з відомим українським військкором і офіцером Олексієм Чубашевим відбулася у столичному Будинку офіцерів.

Там були присутні його родина, друзі, побратими, волонтери та колеги.

Український військовий і журналіст загинув 10 червня.

2010 року Олексій Чубашев вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

фото: Суспільне

У 2015 році почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу Рекрут.

28 лютого 2021 року у Чубашева закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Він його не продовжував і був звільнений у запас.

Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

У день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, повернувся до лав ЗСУ. У нього залишилися дружина, маленька дочка та син, який народився у березні цього року.

Також в цей день попрощалися із:

Михайлом «Китайцем» Терещенком – бійцем батальйону оперативного призначенні імені героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув 1 червня.

Євгеном Хмарою – військовослужбовцем 73-го морського центру спеціальних операцій України. Загинув 9 червня.

Володимиром Примаченком – начальником Відділу у м. Києві Міністерства у справах ветеранів України. Брав активну участь у Революції Гідності, а після Майдану разом із побратимами рушив на схід України, брав участь в АТО у 2014 році. Під час вивозу поранених побратимів з-під оточеного Луганського аеропорту Володимир Примаченко отримав осколкові поранення, довгий час проходив реабілітацію. З початком повномасштабного вторгнення РФ Володимир став на захист рідної землі. Воював у складі 2-гої штурмової (афганської) роти 24 ОШБ ЗСУ «Айдар». Загинув 5 червня під Бахмутом.

Нагадаємо, що ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот».

Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто.

Нагадаємо, Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому.