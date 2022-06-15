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    Новини

    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)

    У Києві попрощалися з журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим - У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)
    У Києві попрощалися з журналістом і офіцером Олексієм Чубашевим
    фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

    Церемонія прощання з відомим українським військкором і офіцером Олексієм Чубашевим відбулася у столичному Будинку офіцерів

    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими. Церемонії прощання відбулися у Будинку офіцерів, Церкві святого Миколая на Аскольдовій могилі, Церкві Різдва Христового на Поштовій площі та Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

    Як повідомляє Суспільне, церемонія прощання з відомим українським військкором і офіцером Олексієм Чубашевим відбулася у столичному Будинку офіцерів.

    Там були присутні його родина, друзі, побратими, волонтери та колеги.

    Український військовий і журналіст загинув 10 червня.

    2010 року Олексій Чубашев вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    фото: Суспільне

    фото: Суспільне

    У 2015 році почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу Рекрут.

    28 лютого 2021 року у Чубашева закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ. Він його не продовжував і був звільнений у запас.

    Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

    У день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, повернувся до лав ЗСУ. У нього залишилися дружина, маленька дочка та син, який народився у березні цього року.

    Також в цей день попрощалися із:

    • Михайлом «Китайцем» Терещенком – бійцем батальйону оперативного призначенні імені героя України генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув 1 червня.
    • Євгеном Хмарою – військовослужбовцем 73-го морського центру спеціальних операцій України. Загинув 9 червня.
    • Володимиром Примаченком – начальником Відділу у м. Києві Міністерства у справах ветеранів України. Брав активну участь у Революції Гідності, а після Майдану разом із побратимами рушив на схід України, брав участь в АТО у 2014 році. Під час вивозу поранених побратимів з-під оточеного Луганського аеропорту Володимир Примаченко отримав осколкові поранення, довгий час проходив реабілітацію. З початком повномасштабного вторгнення РФ Володимир став на захист рідної землі. Воював у складі 2-гої штурмової (афганської) роти 24 ОШБ ЗСУ «Айдар». Загинув 5 червня під Бахмутом.

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    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)
    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)
    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)
    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)
    фото: Микола Тимченко

    Нагадаємо, що ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена – росіяни нищать багатоповерхівки та завод «Азот».

    Сєвєродонецьк тримається, але росіяни знищують місто.

    Нагадаємо, Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому.

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ Міноборони війна Айдар Україна поховання окупація похорон #stoprussia
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    У Києві попрощалися з чотирма загиблими військовими (фото)