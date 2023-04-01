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В Криму КамАЗ з військовими протаранив авто з цифільними (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua

Двоє пасажирів «Лади» отримали поранення

Аварія сталася на одній із ділянок дороги поблизу м. Керч, близько 12.00 год. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Зазначають, що за кермом легкового автомобіля був водій 1942 року народження, і його пасажир, дружина приблизно того ж віку.

У ДТП постраждали обоє.

Водія та пасажира «Лади» доставлено до Керченської міської лікарні №1 із забоями грудної клітки.

Наразі, поліція тимчасово окупованого півострову встановлює усі деталі ДТП.

Нагадаємо, 26 березня колона із п'яти бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» рухалася через Кримський міст, однак через недотримання дистанції, а також перевищення швидкості не зуміла подолати відповідний маршрут, зазнавши значних ушкоджень.

Теги: Крим ДТП

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