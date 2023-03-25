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Гауляйтер Криму пов’язав себе з Пригожиним – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Гауляйтер Криму пов’язав себе з Пригожиним – ISW
Сергій Аксьонов створив свою ПВК
фото з відкритих джерел

Аксьонов публічно став на бік фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, схоже, створив приватну військову компанію, пов'язану з «Вагнером». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російське видання «Важные истории» 23 березня повідомило, що Аксьонов публічно став на бік фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина у протистоянні з міністерством оборони Росії та створив ПВК «Конвой» під керівництвом соратника Пригожина Костянтина Пікалова, який керував операціями «Вагнера» в Африці. Повідомляється, що ПВК «Конвой» є частиною БАРС (бойового резерву), тобто військовослужбовці «Конвою» підписують два контракти – один із самим «Конвоєм» і один з міноборони РФ.

ПВК «Конвой» спочатку складався з 300 осіб і був розгорнутий в окупованій Херсонській області. 

Аналітики зазначили, що ця інформація заслуговує особливої уваги на тлі постійного зниження впливу «Вагнера» та Пригожина в Росії та втрати доступу до засуджених. «Пригожин і пов’язані з Пригожиним елементи, можливо, намагаються послабити владу «Вагнера», що залишилася, створюючи окремі ПВК та інші паралельні військові формування на додаток до нових зусиль вербування через традиційні канали. Крім того, видається, що Аксьонов пов’язав себе та окупаційну адміністрацію Криму з Пригожиним, що може мати важливі наслідки для ролі сил з окупованого Криму на наступних етапах війни», – йдеться у звіті ISW.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею укріпити лінію оборони кримських кордонів – мова йде про зведення лінії оборони у межах півострова. У відповідь гаулятер півострова Аксьонов заявив, що водитиме екскурсії майбутніми «фортифікаційними спорудами» у разі, якщо вони «не знадобляться».

Теги: окупанти війна Крим ПВК Вагнера

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