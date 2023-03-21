Вибухи у Джанкої: ЗСУ вказали, який сигнал послали росіянам

Загарбники приховуватимуть інформацію про знищення російських крилатих ракет

Вчорашні вибухи у тимчасово окупованому Джанкої (Крим) – це чіткий сигнал загарбникам, що їм слід виїжджати з півострова. Ураження логістики ворога продовжуватиметься. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, то (Джанкой - ред.) – це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати», – заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти в Криму почувалися досить спокійно через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися за довго до того, як почнеться «реагування нашої зброї на місця дислокації ворога на півострові».

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За словами Гуменюк, загарбники приховуватимуть інформацію про знищення російських крилатих ракет «Калібр НК» під час транспортування залізницею, адже «це не сприяє їхньому іміджу».

«Вони вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на їхні місця дислокації. Тому наразі вони все списують на роботу протиповітряної оборони, працюють за методичками, намагаються переконати населення в тимчасово окупованому Криму, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання», – зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.