Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза

У Севастополі забрали кров та її компоненти з центрів переливання крові для потреб військових

Центр національного спротиву повідомляє про загострення гуманітарної кризи. Зазначають, що з центрів переливання крові у Севастополі забрали кров та її компоненти для лікування військових, таким чином спричинивши дефіцит для цивільного населення.

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Раніше у Центрі спротиву повідомляли про брак ліків у аптеках Криму. За даними ЦНС, це сталося через переорієнтування медичної системи на тимчасово окупованих українських територіях на потреби російських військових.

«Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків йде на лікування військових РФ», – пишуть у Центрі національного спротиву.

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До слова, ЦНС раніше зазначав про наміри росіян завезти на тимчасово окуповані території нову партію лікарів та педагогів через брак персоналу.

Нагадаємо, що в Україні з квітня 2023 року деякі ліки будуть продаватися лише за електронним рецептом.