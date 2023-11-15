В одній із областей України оголошено І рівень небезпеки

15-16 листопада на рiчках Закарпатської області очікується підвищення рiвнiв води

У Закарпатській області на сьогодні, 15 листопада, оголошено І рівень небезпеки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Як повідомляють синоптики, 15-16 листопада на рiчках Закарпатської області очікується підвищення рiвнiв води над рiвнями на 0,3-1,5 м без негативних наслiдкiв, а у нижнiй течії річки Боржава − на 1,5-2 м з початковим виходом води на заплаву.

Також, за прогнозом Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, в першій половині дня 15 листопада на більшій частині території області очікуються значні дощі, а на високогір'ї східної частини – значний мокрий сніг.

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«В горах місцями туман, на високогір'ї східної частини пориви вітру до 15-20 м/с, налипання мокрого снігу та ожеледь», - йдеться у попередженні. Через негоду оголошено І рiвень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, у середу, 15 листопада, у більшості областей очікується дощ. На території України буде хмарно з проясненнями. Уночі помірний дощ пройде у південно-східних, Харківській та Сумській областях, а вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму. У інших областях очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с.