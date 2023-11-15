Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада

Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 7-12°

У середу, 15 листопада, у більшості областей очікується дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На території України буде хмарно з проясненнями. Уночі помірний дощ пройде у південно-східних, Харківській та Сумській областях, а вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму. У інших областях очікується невеликий дощ.

Вітер південно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі сягатиме 4-9°. У південній частині підніметься до 6-11°. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 7-12°. У Криму становитиме 16°.

У Карпатах очікується мокрий сніг та дощ. Місцями пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області становитиме 4-9°, вдень – 7-12°. У столиці стовпчики термометрів покажуть 5-7° вночі, та близько 9-11° вдень.