У вісьмох областях України оголошено штормове попередження

На заході країни очікується сильний вітер

На п'ятницю, 3 листопада, у низці областей України оголошено штормове попередження. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.

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За даними синоптиків, на заході країни очікується сильний вітер.

«3 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

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Як зазначається, І рівень небезпеки оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Нагадаємо, у четвер, 2 листопада в Україні буде хмарно, опадів не передбачається У більшості областей опадів не передбачається. Дощ пройде лише вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та в східних областях.

Вітер буде переважно північно-західний та досягатиме швидкості 5-10 м/с.