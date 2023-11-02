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У вісьмох областях України оголошено штормове попередження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У вісьмох областях України оголошено штормове попередження
фото ілюстративне

На заході країни очікується сильний вітер

На п'ятницю, 3 листопада, у низці областей України оголошено штормове попередження. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, на заході країни очікується сильний вітер.

«3 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, І рівень небезпеки оголошено у таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.
У вісьмох областях України оголошено штормове попередження фото 1

Нагадаємо, у четвер, 2 листопада в Україні буде хмарно, опадів не передбачається У більшості областей опадів не передбачається. Дощ пройде лише вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та в східних областях.

Вітер буде переважно північно-західний та досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Теги: погода вітер прогноз погоди

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