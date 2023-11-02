У вісьмох областях України оголошено штормове попередження
На заході країни очікується сильний вітер
На п'ятницю, 3 листопада, у низці областей України оголошено штормове попередження. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, на заході країни очікується сильний вітер.
«3 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.
Як зазначається, І рівень небезпеки оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Нагадаємо, у четвер, 2 листопада в Україні буде хмарно, опадів не передбачається У більшості областей опадів не передбачається. Дощ пройде лише вночі та вранці в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та в східних областях.
Вітер буде переважно північно-західний та досягатиме швидкості 5-10 м/с.
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