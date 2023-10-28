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Кількість загиблих через ураган у Києві зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість загиблих через ураган у Києві зросла
Дерева потрощили десятки автівок
фото: Патрульна поліція Києва

Сім мешканців Києва отримали травми й переломи

Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих. Це - чоловіки віком 65 і 35 років. Трагічну новину повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, сім мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох із них медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.

Кличко повідомив, що на цю годину зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд» та аварійні бригади комунальників в районах міста.

Ліквідація наслідків негоди триває.

Кличко закликав киян і гостей міста бути обережними, без нагальної потреби не виходити на вулицю. Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме до кінця доби.

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фото: Патрульна поліція Києва

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.

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Теги: Київ кияни негода вітер Віталій Кличко

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