Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В одному з районів Херсона розпочнеться затяжна комендантська година

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В одному з районів Херсона розпочнеться затяжна комендантська година
Після спаду води місцевою владою буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів
фото з відкритих джерел

Мешканцям району Корабел можна буде виходити на вулицю тільки упродовж трьох годин на добу протягом тижня

Херсонців попередили про затяжний графік комендантської години, але лише в одній частині міста. Зокрема, від 13 червня вводиться заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, комендантська година по вказаному мікрорайону діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби, починаючи з 13 червня.

«Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно», – повідомив Мрочко.

Він пояснив, що людям, які залишилися в цьому районі, можна буде виходити на вулицю в період із 13 до 19 червня лише з 12:00 до 15:00.

«Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації», – наголосив Мрочко.

Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Зазначимо, що внаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб,  ще 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС.

Теги: Херсон комендантська година

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники в надтяжких умовах врятували родину
Цей трагічний епізод війни увійде в нашу історію як один із найсильніших
8 червня, 16:25
Порошенки взяли з притулку песика, хайзяйка якого загинула від обстрілів
Порошенки забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика (фото)
10 червня, 07:34
Голова Миколаївської військової обласної адміністрації розповів про ситуацію із переселенцями
Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області
4 червня, 07:00
ЗСУ перешкодили проникненню російської ДРГ на Харківщину
Російські диверсанти намагалися проникнути на Харківщину – Генштаб
4 червня, 18:41
Хоч нині поля та городи повністю затоплені, коли зійде вода й загине весь урожай, стануть явними й інші наслідки катастрофи для агросектору
Затоплені городи: як унаслідок підриву Каховської ГЕС страждає врожай (відео)
9 червня, 13:01
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління росіян
За добу відбулося 27 бойових зіткнень: Генштаб доповів про ситуацію на фронті
9 червня, 18:44
Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про бойові зіткнення та значні втрати окупантів
10 червня, 18:57
Наслідки ворожих ударів по Донеччині, 11 червня 2023 року
Дев'ять областей вночі опинилися під вогнем противника: яка ситуація в регіонах
Вчора, 10:26
«Сміливість наших хлопців просто зашкалює», – наголосили в штабі
ЗСУ посунули лінію фронту під Авдіївкою. Генштаб показав відео бою
Вчора, 17:56

Події в Україні

Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала
Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала
На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали
На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали
Окупанти тікають через успіхи ЗСУ. Зведення Генштабу
Окупанти тікають через успіхи ЗСУ. Зведення Генштабу
Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)
Полонений ФСБшник розповів СБУ, як діють загороджувальні загони окупантів (відео)
В одному з районів Херсона розпочнеться затяжна комендантська година
В одному з районів Херсона розпочнеться затяжна комендантська година
ЗСУ знищили російський вертоліт вартістю $16 млн
ЗСУ знищили російський вертоліт вартістю $16 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
34K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»
33K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
21K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
18K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
18K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту