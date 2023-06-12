В одному з районів Херсона розпочнеться затяжна комендантська година

Після спаду води місцевою владою буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів

Мешканцям району Корабел можна буде виходити на вулицю тільки упродовж трьох годин на добу протягом тижня

Херсонців попередили про затяжний графік комендантської години, але лише в одній частині міста. Зокрема, від 13 червня вводиться заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За його словами, комендантська година по вказаному мікрорайону діятиме з 15:00 до 12:00 наступної доби, починаючи з 13 червня.

«Комендантська година в такому режимі триватиме до 19 червня 2023 року включно», – повідомив Мрочко.

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Він пояснив, що людям, які залишилися в цьому районі, можна буде виходити на вулицю в період із 13 до 19 червня лише з 12:00 до 15:00.

«Евакуація населення триває. Вона здійснюватиметься представниками ДСНС та міської військової адміністрації», – наголосив Мрочко.

Також після спаду води буде визначено локації видачі гуманітарної допомоги і лікарських засобів, які можна буде отримати з 12:00 по 15:00 щодня.

Зазначимо, що внаслідок підтоплення через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС у Херсонській і Миколаївській областях загинули 10 осіб, ще 42 людини, зокрема семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.

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Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС.