Порошенки забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика (фото)

Подружжя відвідали притулок для врятованих з Херсонської області тварин

Експрезидент України Петро Порошенко разом з дружиною забрали з притулку врятованого з Херсонщини песика, хазяйка якого загинула під час обстрілів. Про це Марина Порошенко написала у Facebook.

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Вона розповіла, що з чоловіком побували в притулку для врятованих з Херсонської області тварин.

«Тварини з прифронтових територій - вони завжди особливі. Більшість з них сторониться людей, боїться гучних звуків. Сьогодні в притулку для тваринок, врятованих у Херсоні, я бачила собаку, у якої від стресу випала шерсть, абсолютно сліпого пса, маленьких гавчиків, яких дістали з води на затоплених територіях», - пише Марина Порошенко.

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Песика, якого подружжя забрало з притулку тепер звуть Херсон. Зараз він з новою родиною прямує додому.

«Ми з Петром вирішили подарувати йому нове життя. Тепер його ім'я Херсон. Я щаслива. Цей важкий день пройшов не дарма! Вільний Херсон зараз з нами в дорозі до столиці», - поділилася дружина п'ятого президента.

Також Петро Порошенко написав у своєму Facebook, що доля Херсона дуже важка, песику всього півтора роки, але він пережив втрату свого дому, переїзд та загибель господині. Після цього його домом став притулок для тварин, який організували місцеві волонтери.

«На жаль, таких песиків зараз у місті та області дуже багато. Частина з них – в притулку для тваринок, деякі ходять вулицями, а деякі досі чекають допомоги на дахах затоплених будників, – написав він та додав: – Херсона ми побачили одразу. Він дивився з таким сумом і спокоєм, що ми вирішили забрати його до Києва і подарувати йому новий дім. Зараз він їде з нами в офіс Європейської Солідарності».

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Порошенко також повідомив, що він разом з дружиною, коли їхали в Херсон, розуміли, що допомагати треба не лише людям, але й тваринам, тому завезли у волонтерський притулок 500 кілограмів корму для собак, будиночки для їх перевезення та багато іншого.

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