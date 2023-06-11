Директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС

«Варіантів нема. Вода у Криму з’явиться тільки тоді, коли територія буде деокупована»

Через підрив росіянами греблі на Каховській ГЕС більше постраждали території на лівому, тобто окупованому березі Дніпра. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго», якій належить Каховська ГЕС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Думаю, що більше від цієї катастрофи постраждали окуповані території, бо правий берег вище, ніж лівий. Але є один нюанс: у нас під затоплення потрапив Херсон із великою кількістю населення. Якщо ж брати за площею, то ліва сторона постраждала більше», – пояснив Ігор Сирота.

Також директор «Укргідроенерго» наголосив, що Кримський канал уже точно не буде працювати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Варіантів нема. Вони з’являться тільки тоді, коли територія буде деокупована й ми будемо робити заходи для відбудови греблі, станції і тоді вже й Кримського каналу», – сказав експерт.

Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.