Директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС
«Варіантів нема. Вода у Криму з’явиться тільки тоді, коли територія буде деокупована»
Через підрив росіянами греблі на Каховській ГЕС більше постраждали території на лівому, тобто окупованому березі Дніпра. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго», якій належить Каховська ГЕС.
Думаю, що більше від цієї катастрофи постраждали окуповані території, бо правий берег вище, ніж лівий. Але є один нюанс: у нас під затоплення потрапив Херсон із великою кількістю населення. Якщо ж брати за площею, то ліва сторона постраждала більше», – пояснив Ігор Сирота.
Також директор «Укргідроенерго» наголосив, що Кримський канал уже точно не буде працювати.
«Варіантів нема. Вони з’являться тільки тоді, коли територія буде деокупована й ми будемо робити заходи для відбудови греблі, станції і тоді вже й Кримського каналу», – сказав експерт.
Нагадаємо, унаслідок руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції загинули шість осіб. Ще майже чотири десятки жителів – вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.
Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.
До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.
За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.
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