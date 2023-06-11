Дев'ять областей вночі опинилися під вогнем противника: яка ситуація в регіонах

Унаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленими залишаються 32 деокуповані населені пункти

Країна-агресорка Росія продовжує тероризувати населені пункти України постійними обстрілами з усіх видів озброєння. Про ситуацію в регіонах станом на ранок 10 червня повідомляють обласні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл. Чернігівський район опинився під вогнем артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та зранку ворог здійснив 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 169 вибухів. У Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинок. Білопільська громада після опівночі зазнала атаки чотирьох ворожих БпЛА типу Shahed по об’єктах у місті Білопілля. Відбулися влучання по трьох об’єктах цивільної інфраструктури.

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Учора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади.

Запорізька область

Ще 71 ворожий удар витримала область за минулу добу. 18 населених пунктів опинилися під вогнем: авіаудари по Ольгівському та Новопавлівці, тричі атакували з БпЛА Малинівку, Малі Щербаки, 10 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Чарівному, Темирівці та 56 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах. Додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. На жаль, двоє жителів прифронтової зони загинули, один – поранений.

Дніпропетровщина

Ворог продовжує обстрілювати Нікопольщину. Учора поцілив по Покровській громаді. Ударив по одному з сіл із важкої артилерії. Уночі ПвК «Схід» збили три ворожі безпілотники. Скеровували на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепило. Інші наслідки атаки уточнюються.

Харківщина

Минулої ночі ворог вдарив трьома БпЛА «Шахед» по території газового підприємства Богодухівського району. Пошкоджено ємність з газоконденсатом. Наслідки ліквідували.

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Учора ворог обстріляв насосну станцію в селі Западне Куп'янського району, зафіксовано влучання. Витоку аміаку немає. Обійшлося без постраждалих. У селі Лиман Перший Куп'янського району внаслідок артобстрілу пошкоджено лінію магістрального аміакопроводу. Виходу аміаку не зафіксовано. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Без постраждалих.

Луганщина

За добу противник здійснив 101 обстріл (443 снаряди). Під постійним вогнем росіян – Невське. Ворог обстрілює населений пункт і зі ствольної артилерії, і з реактивної, і з літаків. Також артобстрілів зазнали Новоселівське й Білогорівка. Українські захисники там міцно тримають оборону. У Рубіжному спостерігається засилля мародерів. Слідом за Сєвєродонецьком в Рубіжному місцеві колаборанти почали відслідковувати місця, звідки можна зробити мобільний дзвінок.

Донеччина

Минулої доби росіяни здійснили 22 обстріли. Обстріляли 15 населених пунктів, серед них: Курахове, Дружківка, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Часів Яр, Красногорівка, Залізне, смт Щербинівка, смт Північне, с. Богоявленка, с. Семенівка, с. Шахтарське, с. Нетайлове, с. Рай-Олександрівка. Пошкоджено 30 житлових будинків, п’ять господарчих споруд, лінію електропередачі, чотири будівлі лікарні, цивільний автомобіль, вантажний автомобіль. На Донеччині за добу: вісім поранених.

Миколаївщина

Учора ворожих обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади, унаслідок чого відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 41 обстріл (247 снарядів), з них по місту Херсон – сім артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 20 населених пунктів області. Через ворожий обстріл у Херсоні поранення отримали двоє волонтерів. Усього за добу внаслідок російської агресії п’ятеро людей дістали поранення.

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Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Підтопленими залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді – 3 784 оселі. Вода потроху відступає, на ранок рівень становить чотири метри 19 сантиметрів. На Правобережжі евакуйовані 2716 осіб. На Лівобережжі швидкість спаду води зменшилася. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло.